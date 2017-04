Número recorde de alpinistas recebe autorização para escalar Everest

Lusa 23 Abr, 2017, 18:30 / atualizado em 23 Abr, 2017, 18:50 | Outras Modalidades

"Este ano foi dado um número recorde de permissões nos 64 anos de história [desta prática] e, se houvesse mais tempo ainda para dar permissões, o número poderia aumentar", afirmou hoje à agência de notícias espanhola Efe o porta-voz do Departamento de Turismo do Nepal, Durga Datta Dhakal, a uma semana do fecho do prazo.

O responsável especificou que, entre os 365 alpinistas que receberam autorização após pagarem 11 mil dólares, não se incluem os `sherpas` (montanhistas locais) que ajudam na subida ao pico montanhoso mais alto do mundo, situado a 8.848 metros de altura.

Em 2016, foram 279 alpinistas autorizados a lançar-se à conquista do Everest e, em 2015, foram 265, mas estes não puderam concretizar a empreitada devido ao terramoto que aconteceu a 25 de abril e matou cerca de 9 mil pessoas no Nepal, 19 dos quais na montanha mais alta do mundo.

Este ano, entre os 365 alpinistas que vão tentar alcançar o teto do mundo, estão 25 escaladores que tinham sido forçados a abandonar as suas expedições em 2014 e 2015.

O nepalês Min Bahadur Sherchan, com 86 anos, é o mais velho do grupo que este ano vai tentar escalar o Everest.

Em 2008, o mesmo Sherchan, na altura com 77 anos, converteu-se no alpinista mais velho de sempre a conquistar o topo do mundo, mas a sua proeza foi superada pelo japonês Yuichiro Miura que em 2013, aos 80 anos, ficou com o título que o alpinista nepalês vai agora tentar recuperar.