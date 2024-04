Nuno Borges eliminado no torneio de Bucareste

O tenista Nuno Borges, número um português, foi afastado na segunda ronda de singulares do torneio de Bucareste, ao perder com o francês Corentin Moutet, em três "sets".

No torneio de terra batida romeno, o jogador luso, atual 55.º do mundo e sétimo cabeça de série, não conseguiu confirmar o favoritismo diante de um tenista (92.º) menos cotado, perdendo por 6-2, 7-6 (7-3) e 6-2, ao fim de duas horas e 35 minutos.



Este foi o primeiro torneio que o número um nacional disputou na qualidade de cabeça de série.



O quadro principal de singulares do ATP 250 fica sem representantes lusos, mas na vertente de pares Borges ainda vai tentar apurar-se para meias-finais, ao lado do norte-americano Reese Stalder.



O compatriota Francisco Cabral, juntamente com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, vai procurar igualmente avançar para as "meias".