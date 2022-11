Nuno Borges motivado para fechar no Maia Open

O tenista luso, que ocupa o 93.º lugar do ranking ATP, é o primeiro cabeça de série do "challenger" maiato e, apesar de reconhecer “o cansaço de uma época longa” garantiu “energia extra” para jogar em casa.”, disse.Confessando estar “muito contente” pela sua posição no ranking ATP, como segundo melhor português nessa qualificação atrás de João Sousa (81.º), Nuno Borges mostrou ambição de melhorar a sua prestação.”, notou o tenista luso, que atingiu a melhor classificação da carreira precisamente há uma semana, ao figurar na 91.ª posição da hierarquia mundial.Lançando já um olhar para os objetivos para 2023, Nuno Borges disse esperar fazer “mais e melhor” para tentar superar a prestação de 2022, mostrando a intenção de fazer mais torneios no circuito ATP.”, confessou.Para já, o foco Nuno Borges estará neste Maia Open, tendo o seu encontro de estreia esta terça-feira, frente a Denis Istomin, do Usbequistão, numa partida “especial” para o tenista nortenho.”, desabafou.





Inspiração para os jovens



Desses tempos de criança do tenista lembra-se João Maio, diretor do Maia Open e da Escola de Ténis de Maia, que considera que o sucesso de Nuno Borges é uma “inspiração” para todos os jovens que gostam da modalidade



“Tenho imagens filmadas do Nuno, com oito ou nove anos, a interagir com tenistas já consagrados. Sendo ele um atleta da casa, que está entre os melhores do mundo, é um enorme prazer tê-lo no torneio e inspirar novos atletas”, disse.



Sobre a competição em si, João Maio acredita que será um “bom torneio, com excelentes jogadores” e contando com “uma grande presença do público para apoiar os tenistas portugueses”.



“A nossa ideia, partilhada pela Câmara, é continuar a elevar a qualidade do Maia Open para recolocá-lo num patamar mais alto. Isso vai ajudar-nos a inspirar e criar mais jogadores”, concluiu o responsável.



Esta quarta edição do Maia Open, torneio do circuito "challenger" organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, desenrola-se até dia 4 de dezembro, no Complexo Municipal de Ténis da Maia.