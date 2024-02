Óbito/Artur Jorge: Pinto da Costa lamenta a perda de um "verdadeiro senhor"

“O futebol português vive um dia triste. O Artur Jorge era uma figura do nosso futebol. Foi um grande jogador, foi selecionador português, foi campeão europeu pelo FC Porto. É uma grande perda não só para nós, mas também para todo o futebol português. Era um verdadeiro senhor”, evidenciou Pinto da Costa, antes de ser recebido na Câmara Municipal de Caldas da Rainha, no âmbito de uma visita à casa do FC Porto naquela cidade.



Artur Jorge, antigo futebolista, morreu na quinta-feira, aos 78 anos, depois de uma carreira de mais de duas décadas como treinador, tendo conquistado a primeira Taça dos Campeões Europeus do FC Porto, em 1987, ao serviço do qual se sagrou três vezes campeão nacional.



A memória de Artur Jorge servirá, segundo Pinto da Costa, de motivação para os 'dragões' tentarem garantir a continuidade na Liga dos Campeões, depois de terem vencido o Arsenal por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final, na quarta-feira. A partida da segunda mão está agendada para 12 de março, em Londres.



“Foi uma grande vitória. O Arsenal é uma das grandes equipas e, agora, a memória do Artur Jorge vai ajudar-nos a lutar para lhe dedicarmos mais uma vitória”, confidenciou.



Instantes antes de ser recebido pelo vice-presidente do Município de Caldas da Rainha, Joaquim Beato, o dirigente garantiu também aos jornalistas acreditar que o FC Porto pode ser campeão português.



“Pensamos jogo a jogo e esse era um jogo importante. O próximo é igualmente importante [diante do Gil Vicente, no domingo, para a I Liga]. São todos e no fim faremos as contas”, sublinhou o líder do terceiro classificado da I Liga de futebol.



Por outro lado, o presidente do FC Porto recusou-se a abordar as eleições no emblema portista, nas quais terá a concorrência de André Villas-Boas, antigo treinador do clube, e Nuno Lobo: “Não penso em eleições nem estou aqui em campanha eleitoral".



Pinto da Costa está hoje em Caldas da Rainha, onde marca presença nas comemorações do 20.º aniversário da casa do FC Porto local, e, questionado pelos jornalistas sobre a iminente saída de Taremi, que termina contrato no final da temporada e deverá rumar aos italianos do Inter Milão, justificou ser “a vida”.



“São todos importantes, não só o Taremi, mas são mais importantes os que estão a jogar. O Taremi ou qualquer outro jogador, como acontece nos grandes clubes como o Paris Saint-Germain [que deverá perder Mbappé também em final de contrato], terminam contrato e são livres de escolher o seu destino. Temos é que lhe desejar felicidades”, assinalou.



Pinto da Costa abordou igualmente prestação de Otávio Ataíde diante do Arsenal, salientando que o jogador contratado ao Famalicão no último mercado, em janeiro, "foi considerado o melhor central da jornada europeia": "Portanto, não está mal. Ao segundo jogo que faz, e o primeiro na Liga dos Campeões, entrar na equipa da semana é sinal de que não escolhemos mal. Se o contratámos, é porque acreditávamos nele”.