Oliveira e Paire desistem do "challenger" de Braga

O gaulês, antigo "top 20" mundial e atual 168.º classificado, retirou-se do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour quando perdia frente ao "qualifier" Javier Barranco Cosano, por 7-5 e 4-0, cedendo assim ao espanhol a passagem aos quartos de final.O portuense Gonçalo Oliveira (396.º ATP), por sua vez, nem chegou a entrar em "court". Desistiu ainda antes de disputar a segunda ronda, com uma mazela no braço esquerdo, e abriu caminho para a qualificação do neerlandês Jelle Sels para a fase seguinte.





Na prova de pares, Gonçalo Falcão e João Domingues eliminaram Peter Goldsteiner e Sebastian Prechtel, pelos parciais de 6-1 e 6-2, e marcaram encontro com os primeiros cabeças de série, Jeevan Nedunchezhiyan e Christopher Rungkat, isentos da ronda inaugural.



Apurados para a segunda ronda estão igualmente os portugueses Jaime Faria e Fábio Coelho, a jogar juntos pela primeira vez no ATP Challenger Tour, que anularam três "match points" antes de derrotar Inigo Cervantes e Oriol Roca, por 4-6, 6-4 e 12-10. O próximo desafio da dupla lusa será com Timofey Skatov e Carlos Taberner.



Enquanto Henrique Rocha e Daniel Rodrigues também superaram os terceiros cabeças de série, Michael Geerts e Jelle Sels, com os parciais de 6-3 e 6-4, para garantir a manutenção em prova, Miguel Gomes, a jogar ao lado do espanhol Imanol Lopez Morillo, foi afastado na estreia pelos checos Vit Kopriva e Jaroslav Pospisil, por 6-2 e 6-4.