Oliveirense bicampeã nacional de basquetebol

A supremacia da equipa a Oliveirense foi patente durante toda a partida no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, perante um Benfica que ainda esboçou alguma recuperação no marcador no início da segunda parte.





A conquista do bicampeonato é um feito inédito para a formação de Oliveira de Azeméis.





O conjunto visitante, que chegou ao intervalo com uma vantagem de 53-41, conquistou o segundo título da sua história, em seis finais disputadas, ao triunfar na eliminatória final, por 3-1.



O Benfica, que tinha falhado a final na última temporada, após nove presenças consecutivas, mantém-se como clube mais vitorioso, com 27 títulos, mais 15 do que o FC Porto.