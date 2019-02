Oliveirense vence Benfica e isola-se na liderança da liga de basquetebol

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 18:49 | Outras Modalidades

Com o norte-americano James Ellisor a somar 36 pontos, destacaram-se também os 17 anotados por Travante Williams, assim como os 13 pontos e 17 ressaltos do belga Thomas de Thaey, enquanto do lado benfiquista sobressaíram Micah Downs, com 17 pontos, Gonçalo Delgado, com 15, e Tomás Barroso, com 11.



Uma semana depois da final da Taça Hugo dos Santos, o Benfica deslocou-se a Oliveira de Azeméis para se desforrar dessa derrota, mas desde cedo a Oliveirense entrou a pressionar e a forçar o erro dos adversários, com James Ellisor a dar um prenúncio da sua exibição, com 14 pontos somados no primeiro período, que terminou com uma vantagem caseira de 13 pontos.



Depois da pausa, os ‘encarnados’ entraram na quadra com um parcial de 8-0, com a Oliveirense a passar por dificuldades para manter a eficácia e o ritmo do começo da partida, numa altura em que se evidenciava o banco do Benfica.



Até ao intervalo, o banco das ‘águias’ revelou-se fundamental para manter a equipa na disputa, somando 23 pontos, sob a direção de Tomás Barroso e Charles Cooper, que iam quebrando o ritmo oliveirense com cestos decisivos e deixando a indefinição no resultado, com o marcador a assinalar 48-43 no intervalo.



No regresso dos balneários, os comandados de Norberto Alves entraram mais determinados, aumentando a vantagem para 18 pontos de diferença, com um parcial de 15-2 nos primeiros quatro minutos, com Eric Coleman a somar cinco pontos e dois desarmes nesse período.



O Benfica ia, espaçadamente, reduzindo a vantagem num esforço coletivo, apenas com Micah Downs e Gonçalo Delgado na casa das dezenas. Num final de período muito eficaz, Thomas de Thaey marcou num movimento espetacular, Fábio Lima respondeu com um triplo, James Ellisor marcou a três segundos do fim e Juan Cantero, num lançamento do meio campo, deixou o Benfica a nove pontos de distância.



Uma falta técnica assinalada ao belga da Oliveirense, permitiu a Micah Downs reduzir a desvantagem para o Benfica, com Gonçalo Delgado e Tomás Barroso a contribuírem para deixar os ‘encarnados’ a quatro pontos de diferença.



Ainda assim, James Ellisor continuava a exibição irrepreensível e somou 10 pontos no último período, contando ainda com o contributo dos primeiros pontos do ‘capitão’ José Barbosa, que, com o seu lançamento, colocou o Benfica a 11 pontos de diferença a um minuto e meio do fim, decidindo o resultado a favor da Oliveirense.