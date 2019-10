Oliveirense vence Saint Omer no arranque da Liga Europeia de hóquei

A Oliveirense venceu sábado o Saint Omer por 3-0, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europeia de hóquei em patins, disputado no Pavilhão Salvador Machado.

Com o triunfo sobre a formação francesa, a equipa comandada por Renato Garrido lidera o grupo D à condição, quando falta disputar-se o duelo entre o Forte dei Marmi (Itália) e o Deportivo Liceo (Espanha).



A Oliveirense colocou-se em vantagem no primeiro minuto, quando Marc Torra foi eficaz na conversão de um livre direto.



O Saint Omer demorou a responder, e só a meio da primeira parte conseguiu rematar com perigo à baliza da Oliveirense.



A equipa de Renato Garrido foi dominadora e dispôs de inúmeras oportunidades para ampliar a vantagem, mas foi perdulária em zona frontal à baliza do Saint Omer.



Depois da vantagem pela margem mínima ao intervalo (1-0), a Oliveirense entrou de rompante na segunda parte e acabou por ampliar a vantagem aos 26 minutos, por intermédio de Bargalló.



A perder por 2-0, a equipa francesa ainda teve uma ténue resposta à desvantagem, mas a Oliveirense aproveitou algumas distrações para fixar o resultado em 3-0, aos 46 minutos, com o 'bis' de Marc Torra.



Jogo no pavilhão Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense - Saint Omer, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Marc Torra, 01 minuto.



2-0, Bargalló, 26.



3-0, Marc Torra, 46.



Sob a arbitragem de Alberto Lopez e Antonio Gomez, as equipas alinharam:



- Oliveirense: Nélson Filipe, Marc Torra, Jordi Bargalló, Vítor Hugo e Henrique Magalhães. Jogaram ainda: João Almeida, Ricardo Barreiros e Xavier Puigbi.



Treinador: Renato Garrido.



- Saint Omer: Pedro Chambell, Fabien Barengo, Mathieu Le Roux, Margal Cuenca e Jacob Mantiân. Jogaram ainda: Matia Baieli e Albert Querol.



Treinador: Fabien Savreux.



Assistência: cerca de 500 espetadores.