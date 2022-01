Open da Austrália. Favoritos seguem para a segunda ronda

Foi uma segunda jornada longa, mas sem grandes surpresas no torneio de abertura do "Grand Slam", com os principais cabeças de série a confirmarem o respetivo favoritismo, num dia em que o único representante nacional, João Sousa, foi eliminado pelo número 10 do mundo em três "sets".O moscovita, vice-campeão do Open da Austrália, apenas precisou de três partidas na Rod Laver Arena para, em uma hora e 54 minutos, se impor ao suíço Henri Laaksonen (91.º), pelos parciais de 6-1, 6-4 e 7-6 (7-3).De volta aos "courts" após a cirurgia ao cotovelo direito,(4.º) voltou a afastar o sueco Mikael Ymer (86.º) do Open da Austrália, depois de há um ano o ter feito na terceira ronda. Agpora fê-lo em três sucessivos "sets", por 6-2, 6-4 e 6-3.O russo, sexto colocado na hierarquia ATP e quartofinalista há um ano no estado de Victoria, também entrou em ação com um triunfo tranquilo, ao superar o italiano Gianluca Mager (65.º) em três "sets", na Margaret Court Arena, com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-2.





O regresso do britânico Andy Murray aos triunfos na ronda inaugural em Melbourne Park, ao fim de cinco anos, foi uma das notícias do dia.

Cinco vezes finalista do Open da Austrália, o antigo número um mundial, munido de um "wild card" para o quadro principal, teve uma tarefa complicada para afastar o georgiano Nikoloz Basilashvili, 21.º primeiro cabeça de série, por 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-4), mas manteve em aberto a oportunidade de voltar aos bons resultados, após a retirada do circuito e as operações à anca, desde que atingiu a quarta ronda em 2017.

Na prova feminina, a número dois no ranking WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, conseguiu sobreviver à estreia difícil frente à australiana Storm Sanders (128.ª), com os parciais de 5-7, 6-3 e 6-2.

Ao contrário de Sabalenka, a espanhola Garbiñe Muguruza, finalista em Melbourne em 2020, não encontrou grandes dificuldades para ultrapassar a francesa Clara Burel, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 28 minutos de encontro.





Emma Raducanu

A romenainiciou a defesa dos quartos de final de há um ano com uma vitória sobre a polaca Magdalena Frech, por 6-4 e 6-3, e a britânica campeã do Open dos Estados Unidos,, ganhou o embate com a norte-americana Sloane Stephens em três partidas, por 6-0, 2-6 e 6-1.