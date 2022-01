Open da Austrália. Rafael Nadal vence Marcos Giron

", disse o espanhol após terminar o seu jogo de estreia em menos de duas horas.





Nadal é o único candidato a vencer em Melbourne o 21.º torneio de Grand Slam, após a deportação do sérvio Novak Djokovic.





O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu não estar obcecado com o recorde de títulos nos torneios do Grand Slam.





“Eu simplesmente vivo o dia a dia. Não vivo com essa angústia de querer ser quem tem mais Grand Slams. Ao fim e ao cabo, os três (Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic) superámos as nossas expectativas”, referiu.







O espanhol tem 20 títulos em "majors", os mesmos do suíço Roger Federer, lesionado, e do sérvio Novak Djokovic, que foi deportado da Austrália por ter mentido na obtenção do visto e não estar vacinado contra a covid-19.







Sobre a situação de Djokovic, Nadal considerou que o sérvio “não foi o único culpado” da ‘novela’ do seu visto.







“Gosto de ter uma boa relação com os meus rivais e com Novak não é uma exceção. Seja justo ou não, prefiro não falar mais do tema. Estou um pouco cansado de tudo isto, não gosto de ir contra a justiça”, referiu.