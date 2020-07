Open de Portugal em golfe regressa ao European Tour

Depois de um interregno de dois anos, a 58.ª edição do Open de Portugal pontuará para o Challenge Tour e European Tour, assumindo assim a categoria de `dual ranking`, e completará o `swing Ibérico`, juntamente com o Portugal Masters e o Estrela Damm N.A. Andalucia Masters.

O torneio português já estava previsto para setembro no Royal Óbidos Spa&Golf Resort, mas integraria apenas a `Road to Mallorca` do Challenge Tour. Graças ao regresso ao European Tour, depois de interrupção em 2017, o Open de Portugal vê o `prize-money` ascender dos 200 mil euros para os 500 mil euros.

"Estamos muito felizes por garantir outro Open de Portugal de dupla classificação e que se mudará para Royal Óbidos pelos próximos três anos. Esta região oferece uma variedade de campos, tornando-o um destino de golfe muito interessante em Portugal. Acreditamos que Royal Óbidos, um projeto de Seve Ballesteros, será um bom teste de golfe para os jogadores do European Tour e do Challenge Tour", comentou Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe.

Já Ben Cowen, vice-diretor de operações do European Tour, explicou a estratégia adotada para fazer regressar o evento português, que não se realizou entre 2011 e 2016, ao principal circuito, na sequência da retoma da competição internacional, após a paragem na sequência da pandemia provocada pela covid-19.

"Ao planearmos a remodelada `Race to Dubai 2020`, uma parte da nossa medida de abordagem foi a de jogar-se, sempre que possível, em grupos de regiões ou territórios", começou por justificar Ben Cowen.

Tendo em conta que a 58.ª edição do Open de Portugal completará o `swing ibérico`, logo após Estrella Damm NA Andaluzia Masters, no Real Club Valderrama, de 03 a 06 de setembro, e o Portugal Masters, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 10 a 13 de setembro, o vice-diretor de operações do European Tour acredita que poderá ser mais uma mais valia para os jogadores.

"Adicionar o `Open de Portugal at Royal Óbidos` como um evento `dual ranking` cria um `Iberian Swing` de três torneios para os jogadores no European Tour, e oferece mais boas notícias para os membros do Challenge Tour, pois o evento permanece na `Road to Mallorca` pela terceira temporada consecutiva, com um `prize-money` aumentado para 500 mil euros", acrescentou.