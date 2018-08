Ott Tanak reforça liderança do Rali da Alemanha

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 21:11 | Outras Modalidades

Tanak, que na quinta-feira já tinha vencido a super especial de abertura da prova, esteve quase sempre mais forte no dia de hoje, tendo apenas cedido em uma ocasião a liderança a Ogier, na segunda especial - primeira do dia -, mas rapidamente recuperou-a, não mais cedendo a posição.



"Para ser honesto, não foi tudo super. Ainda sinto alguns problemas de estabilidade", declarou no final da etapa de hoje o piloto estónio.



Segundo no mundial a 21 pontos do belga Thierry Neuville, Ogier, campeão em título, ainda atacou no início do dia, mas depois optou por segurar a segunda posição, logo à frente do seu principal rival no campeonato, tendo Tanak fechado o dia com o tempo total de 59.22,6 minutos, detendo 12,3 segundos de vantagem para o francês e 27,4 para o belga.



A segunda etapa disputa-se no sábado, num total de oito provas especiais de classificação.



O Rali da Alemanha, nona das 13 provas do mundial, decorre ao longo de 325,76 quilómetros cronometrados, em estradas rurais estreitas, com muitas curvas e que permite poucos erros.