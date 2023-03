Owen Wright termina carreira profissional

pós mais de uma década a competir no circuito mundial, Wright, de 33 anos, vai despedir-se do surf profissional em "casa", em Bells Beach, na Austrália, entre 10 e 20 de abril, depois de consultar a família, os treinadores e a equipa médica.”, disse o surfista australiano, citado em comunicado da WSL.Owen Wright teve um acidente enquanto surfava no Havai, em dezembro de 2015, sofrendo lesões cerebrais que o obrigaram a reaprender a andar e também a surfar, voltando às provas da WSL apenas em 2017.Mais tarde, o australiano viria a conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que se realizaram em 2021, devido à pandemia de covid-19, superando o brasileiro Gabriel Medina na luta pelo último lugar do pódio.Na estreia da modalidade nuns Jogos Olímpicos, o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou o ouro, enquanto a prata foi entregue ao japonês Kanoa Igarashi.