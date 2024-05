Paraciclista Luís Costa sétimo na prova de fundo da Taça do Mundo de Ostende

O paraciclista português Luís Costa terminou hoje em sétimo lugar a prova de fundo da classe H5 da Taça do Mundo de Ostende, repetindo a posição que tinha obtido no contrarrelógio na competição que decorre na Bélgica.

Luís Costa integrou o lote de seis atletas que disputou as medalhas de prata e de bronze na corrida de 68,95 quilómetros, já que o neerlandês Mitch Valize confirmou o seu favoritismo chegando isolado à meta com mais de cinco minutos de avanço.



A prata foi para o chinês Qiangli Liu, que chegou a 05.09 minutos, enquanto o bronze foi para o francês Loic Vergnaud, que chegou cinco segundos depois, a 05.14 minutos, somente três segundos mais rápido do que Luís Costa.



Na classe H4, Flávio Pacheco foi 21.º e Carlos Neves 23.º, ambos a uma volta do suíço Fabian Recher, que venceu isolado.



No domingo, Telmo Pinão vai correr a prova de fundo de classe C2.