Paralímpicos: Ciclismo quer lutar por diplomas, mas "espreita o pódio"

“Queremos lutar por diplomas, sempre espreitando o pódio, mas temos noção da realidade”, referiu à agência Lusa o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques.Com Luís Costa e Telmo Pinão, dois ciclistas que repetem as presenças no Rio2026 e em Tóquio2020, Portugal vai fazer-se representar em provas de estrada e de pista, que decorrerão em Clichy-Sous-Bois e no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, respetivamente.Segundo José Marques, o ciclista Luís Costa, que só se apresentará nas competições de estrada, poderá ter “alguma vantagem na prova de contrarrelógio, em relação à prova em linha, porque a luta é mais homem a homem”.“Há três ou quatro atletas, sobretudo três, que estão num patamar um pouquinho acima dele, mas não quer dizer que não consiga surpreender, provavelmente vai andar muito perto do pódio, sempre a tentar”, afirmou.Em relação a Telmo Pinão, que além das duas provas de estrada vai participar em duas competições de pista, o selecionador antevê mais dificuldades na prova de perseguição da distância mais curta.“Na pista, o Telmo vai lutar por um diploma na prova de perseguição. Na prova de perseguição de um quilómetro será mais dificil, porque vai correr com atletas que têm as duas pernas e no arranque perde muito tempo, que não consegue recuperar numa distância tão curta", salientou.Na pista do velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, a mesma onde os ciclistas Iuri Leitão e Rui Oliveira conseguiram uma medalha de ouro no madison no Jogos Olímpicos Paris2024, já depois de o primeiro ter arrebatado a prata no omnium, Telmo Pinão, que perdeu parte da perna esquerda num acidente, vai ainda disputar a prova de perseguição individual de 3.000 metros.

Portugal vai marcar presença nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrem entre quarta-feira e 08 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.