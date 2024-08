Paralímpicos: Portugal estreia-se no powerlifting e quer fazer "o melhor possível"

“Nós somos estreantes, é a primeira vez que uma atleta portuguesa vai participar no powerlifting. Vamos com muita seriedade. De todas as atletas que vão participar, ela é a que tem pior ranking, mas nós não vamos para ficar em último, vamos lutar para fazer a melhor classificação possível”, garantiu à agência Lusa Ricardo Monteiro, treinador da atleta.Aos 44 anos, que cumprirá no dia da abertura dos Jogos, e depois de ter marcado presença em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, Simone Fragoso vai competir na categoria de -41 kg, na qual encontrará pela frente adversárias com peso bem superior aos seus 28 quilos.“Participar nos Jogos em duas modalidades é um feito extraordinário. A este feito, a Simone ainda junta o de competir num escalão que está 13 quilos acima do seu peso, onde terá adversários com 38, 39 e 40 quilos”, referiu o técnico.Ricardo Monteiro, que também marcou presença nos Jogos Paralímpicos Rio2016, como treinador de Érica Gomes, do salto em comprimento, estabelece um novo recorde pessoal como meta possível.“Vamos tentar melhorar o recorde pessoal, aumentando um bocadinho a marca atual [59 quilos], vamos continuar a fazer a nossa história”, referiu o técnico de Simone Fragoso, atual 19.ª do ranking.

Portugal vai estar representado nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrem entre quarta-feira e 08 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades, fazendo a sua estreia no powerlifting e no triatlo.









Powerlifting - Ficha da atleta portuguesa







Dados da atleta portuguesa que vai competir na modalidade de powerlifting nos Jogos Paralímpicos Paris2024, cujas competições decorrem em 04 de setembro, na Arena Porte de La Chapelle:



- Nome: SIMONE FRAGOSO.



- Data de Nascimento: 28/08/80 (43 anos).



- Deficiência: Motora.



- Classe desportiva: -41 kg.



- Clube: Palmela Desporto.



- Treinador: Ricardo Monteiro.



- Provas em que vai participar: -41 kg.



- Posição no ranking mundial: 19.ª.



- Participações em Jogos Paralímpicos:



Pequim2008, Londres2012, Rio2016 (na modalidade de natação).



- Melhores resultados Ciclo 2021-2024:



7.º lugar no Pattaya World Cup.



7.º lugar no Tbilisi World Cup.