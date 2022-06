Paredes Handball Cup22 recebe mais de 3.700 atletas de cinco países

Portugal, Espanha, Reino Unido, Chile e Dinamarca são as nações já confirmadas na prova, que tem a presença da Argélia e da Nigéria pendentes da aceitação de vistos por parte das autoridades lusas.



O evento, que inclui também andebol de praia e vai receber competidores jovens, seniores e masters, vai decorrer em três campos de areia localizados no Parque da Cidade, bem como em 15 pavilhões do concelho.



FC Porto, Benfica e Sporting são alguns dos clubes a disputar as competições de escalões de formação, nas quais Portugal, Espanha e Reino Unido apresentam também as suas seleções.



O Paredes Handball Cup22 integra igualmente o European Beach Handball Tour.