Paris2024. Armelim Rodrigues espreita o fosso olímpico

Na prova masculina, Armelim Rodrigues é 10.º classificado, com 97 pontos, a apenas dois dos líderes, os italianos Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi, que não entram nas contas de apuramento, porque a Itália já tem o máximo de duas vagas asseguradas.



João Paulo Azevedo, que esteve em Tóquio2020, também ainda tem possibilidades de lutar por um dos dois lugares de apuramento para Paris2024, ocupando o 12.º lugar, com os mesmos 97 pontos do compatriota, tendo falhado apenas três pratos em 100.



José Bruno Faria está no 44.º posto, com 94 pontos.







Maria Inês Barros segura





Depois de ter sido campeã europeia e ter assegurada a quota nos Jogos Olímpicos Paris2024, Maria Inês Barros já não pode conquistar mais nenhum lugar para Portugal, ocupando o quarto posto, com 96 pontos, menos um do que as três atiradoras da frente: a cazaque Mariya Dmitriyenko, a eslovaca Zuzana Rehak-Stefecekova e a australiana Penny Smith.Após quatro das cinco séries, Ana Rita Rodrigues ocupa o 37.º lugar, com 89 pontos.Esta terça-feira disputa-se a quinta e última ronda de 25 pratos, com os seis melhores classificados a seguirem para a final.