Paris2024. Bélgica vai enviar militares para reforçar segurança

“O governo Francês solicitou uma contribuição belga para a proteção e segurança dos Jogos. A Defesa belga analisou o pedido e concluiu que pode contribuir”, disse a ministra da Defesa belga, Ludivine Dedonder, à rádio RTL.



Segundo a ministra, o apoio belga será prestado no “domínio da busca e neutralização de engenhos explosivos”.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto e a cerimónia de abertura será realizada no rio Sena, onde as diferentes delegações vão desfilar a bordo de embarcações.



Vai contar com a exibição de espetáculos artísticos, ao longo de um percurso de seis quilómetros, diante de cerca de 300.000 espetadores e a capital francesa espera 15 milhões de turistas durante o evento desportivo.



Após o recente atentado em Moscovo, que causou pelo menos 143 mortos, o governo francês aumentou o alerta de ameaça terrorista para o nível mais alto.