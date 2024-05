Paris2024: Jieni Shao e Fu Yu aumentam para 47 os lusos presentes

Com a equipa masculina já apurada, numa seleção que vai ser composta por três jogadores - graças a uma quota conquistada por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo e Diogo Carvalho no Mundial por equipas -, dos quais ainda sairão dois para o torneio individual, as duas portuguesas agarraram hoje duas das vagas em disputa no torneio de apuramento, em Sarajevo.



Fu Yu, de 45 anos, assegurou a vaga ao vencer a ucraniana Margarita Pesotska, por 4-3 (13-15, 11-7, 11-8, 13-11, 9-11, 9-11 e 12-10), enquanto Jieni Shao, de 30, superou, também nas semifinais, a húngara Georgina Pota, por 4-1 (11-13, 11-5, 11-7, 11-4 e 11-5), aumentando para cinco os representantes no ténis de mesa.



A modalidade mais representada na comitiva nacional continua a ser o atletismo, com 10 representantes, o último dos quais assegurado graças à aprovação da naturalização de Agate Sousa, que já detinha, como são-tomense, marca de qualificação para o salto em comprimento, apesar de as vagas no atletismo só serem confirmadas oficialmente depois de 30 de junho, quando for realizado o acerto entre lugares de ranking e marcas.



A representação no atletismo é 'liderada' pelo campeão olímpico em título no triplo salto Pedro Pablo Pichardo, numa lista que conta, além de Agate Sousa, com Pedro Buaró (salto com vara), Samuel Barata e Susana Godinho (maratona), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Auriol Dongmo (peso), Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha) e Irina Rodrigues (disco).



Em 25 de abril último, Portugal tinha garantido a terceira quota na vela, depois de Mafalda Pires de Lima ter resgatado uma vaga em kite feminino, ao ser sétima classificada em Hyères, França, conseguindo para Portugal a quinta e derradeira vaga que estava em discussão, atrás de Suíça, Polónia, Turquia e Áustria.



Face ao que tinha ficado estipulado com a Federação Portuguesa de Vela, os velejadores que nesta última fase de qualificação assegurassem uma quota para o país garantiriam igualmente a presença nos Jogos Olímpicos, pelo que Mafalda Pires de Lima será a representante lusa em kite feminino na capital francesa.



A velejadora lusa conseguiu, assim, a terceira quota para o país em vela e será a quarta representante nacional, após Eduardo Marques (em ILCA 7) e Diogo Costa e Carolina João (470 mistos) já terem também consumado as qualificações nas respetivas categorias.



Portugal tem confirmada, pela primeira vez, a representação nas provas masculinas do ciclismo de pista em Jogos Olímpicos, no madison e no omnium, disciplina em que também estará uma atleta feminina em Paris2024, fazendo aumentar para seis o número de quotas lusas no ciclismo, três em pista e outras três na estrada, sendo esta a segunda modalidade com mais lugares assegurados em Paris2024, logo a seguir ao atletismo.



A natação segue-se no ranking de modalidades com mais lugares garantidos nos Jogos, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, com cinco qualificados: Diogo Ribeiro, com mínimos nos 50 e 100 metros livres e também nos 100 metros mariposa, prova em que é campeão mundial, João Costa (100 metros costas), Camila Rebelo (200 metros costas), Miguel Nascimento (50 metros livres) e Angélica André (águas abertas).



No equestre, o dressage garantiu uma quota coletiva, pelo que, além da presença no concurso de obstáculos (vaga assegurada para o país por Duarte Seabra), Portugal levará outros três cavaleiros a Paris2024, que participarão tanto na competição de equipas, como na prova individual.



Quatro são também as quotas garantidas no triatlo, já que a estafeta mista se qualificou, com duas mulheres e dois homens, que vão participar nas provas individuais.



Na canoagem, Teresa Portela assegurou vaga em K1 500 metros, Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, prova em que ganhou a medalha de bronze em Tóquio2020, e João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500. Os quatro foram selecionados.



As surfistas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, quinta em Tóquio2020, os ginastas Filipa Martins, no concurso completo, e Gabriel Albuquerque, em trampolins, e a atiradora Maria Inês Barros, em tiro com armas de caça (trap), completam a equipa lusa.