Paris2024. Mafalda Pires de Lima aponta ao top-10 no estreante kite

"Estava a contar [com o apuramento], mas foi uma semana mais difícil do que esperava. No final consegui dar a volta por cima e nas semifinais tive uma boa prestação”, disse à agência Lusa Mafalda Pires de Lima, após terminar em sétimo a classe kite da Semana Olímpica.



Na última regata de qualificação para os Jogos Olímpicos, em Hyeres, Mafalda Pires de Lima conseguiu para Portugal a última das cinco vagas que estavam em discussão, ficando atrás de Suíça, Polónia, Turquia e Áustria.



“Agora, o objetivo [para Paris2024] é treinar o máximo possível e conseguir entrar no top-10, esse é o objetivo”, adiantou Mafalda Pires de Lima, de 26 anos, que pratica kite “a fundo” há apenas três, mas tem uma longa experiência na vela.



A atleta reconhece que “três anos a praticar kite é pouco tempo”, comparativamente a outras atletas que “estão a treinar há mais de cinco”, mas a seu favor joga a experiência de 15 anos acumulada na vela, “em que o formato de regatas acaba por se assemelhar”.



"Já nos conhecemos todas muito bem. Somos um grupo de apenas 20 atletas, bastante exclusivo e de nível elevado, apesar de ser a primeira vez da disciplina nos Jogos Olímpicos. Apesar de ser uma classe nova, toda a gente é profissional”, explicou.



A velejadora lusa não só conquistou a quota para o país, como assegurou que será ela própria a competir em kite feminino na próxima edição dos Jogos Olímpicos, face ao que tinha ficado definido entre os atletas e a Federação Portuguesa de Vela.



Mafalda Pires de Lima junta-se, assim, a Eduardo Marques, em ILCA 7, e Diogo Costa e Carolina João, em 470 mistos, que já tinham também garantido presença em Paris2024.