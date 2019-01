Patriots e Rams garantem Superbowl no prolongamento

Mário Aleixo c/Lusa Comentários 21 Jan, 2019, 08:19 / atualizado em 21 Jan, 2019, 08:19 | Outras Modalidades

Nas finais de conferência do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), os Patriots venceram os Chiefs por 37-31, selando a 11.ª presença no Superbowl, enquanto os Rams ganharam aos Saints por 26-23, garantindo a terceira.



Em 3 de fevereiro, em Atlanta, Patriots e Rams vão reeditar a final de 2002, no que foi o primeiro Superbowl do quarterback Tom Brady, que, então, conduziu o conjunto de New England ao primeiro de cinco títulos, com um triunfo por 20-17, perante um conjunto que estava sediado em St. Louis.



Brady, atualmente com 41 anos, foi eleito o melhor jogador (MVP) desse encontro, algo que repetiu em 2004, 2015 e 2017, sendo que também ganhou em 2005. Esteve igualmente no jogo da decisão em 2008, 2012 e no ano passado, edições em que perdeu.



O quarterback dos Patriots voltou no domingo a ser o grande protagonista, graças à forma categórica como levou a equipa ao triunfo no prolongamento: com a primeira posse de bola, sabia que bastava o 'touchdown' para ganhar e não desperdiçou a ocasião.

Greg Zuerlein foi decisivo

Na final da NFC, o “herói” foi Greg Zuerlein, que decidiu o encontro com um pontapé a 57 jardas, dando o triunfo aos Los Angeles Rams por 26-23, depois de o quarterback Drew Brees fazer um “turnover” na primeira jogada do tempo extra.



Brees, que no tempo regulamentar tinha feito dois passes para “touchdown”, concretizados por Garrett Griffin e Taysom Hill, e não tinha sofrido qualquer interceção, cometeu o erro no pior momento, comprometendo o apuramento dos anfitriões.