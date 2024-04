Paul Lapeira vence segunda etapa da Volta ao País Basco e Roglic continua líder

Lapeira foi o mais rápido no sprint final, efetuado em grupo reduzido, depois de 160 quilómetros entre Irun e Kanbo, terminando com o tempo de 03:42.28 horas, para alcançar o terceiro triunfo na presente temporada.



O francês superiorizou-se ao italiano Samuele Battistella (Astana) e ao belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro, respetivamente.



Roglic chegou no grupo da frente e manteve a liderança da classificação geral, enquanto Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) estão a 10 segundos, na segunda e terceira posições.



O português Nelson Oliveira (Movistar) chegou com os cilcistas da frente e subiu seis posições, sendo agora 12.º, a 28 segundos de Roglic.



Já o australiano Jay Vine (UAE Emirates), que começou a tirada no segundo posto, ficou ‘cortado’ e chegou num grupo atrasado, a 23 segundos dos primeiros, estando agora no 14.º posto da geral.



Na quarta-feira, a terceira etapa vai ligar Ezpeleta a Altsasu, ao longo de 190,9 quilómetros, num dia com seis contagens de montanha, três de segunda categoria e outras três de terceira categoria.