Pedro Arede e João Cordeiro chegaram ao quadro de 32 no Europeu de esgrima

Lusa Comentários 18 Jun, 2019, 19:52 | Outras Modalidades

Arede ficou em 30.º, no final, e Cordeiro em 32.º, enquanto Max Rod terminou em 40.º, depois de ter ficado na ronda de 64 do quadro principal.



Quanto a Ricardo Candeias, o outro elemento do quarteto de espada, ficou na fase inicial de grupos, o mesmo acontecendo a Carolina Oliveira, no florete feminino.



Pedro Arede começou por ter algumas dificuldades na fase preliminar - passou em quarto, com três vitórias e três derrotas - mas, depois, melhorou bem e ganhou ao russo Georgi Bruev por 15-13. Já no quadro de 32, cedeu por 15-4 frente ao italiano Andrea Santarelli, que se sagraria campeão no final da jornada.



João Cordeiro ganhou só dois jogos e perdeu três, no grupo, mas também deu para passar. No quadro principal, superou o azeri Kanan Aliyev, por 15-13, e o dinamarquês Christian Robl, por 15-11, para depois ser 'travado' pelo luxemburguês Flávio Giannote, por 15-5.



Quanto a Rod, foi o que esteve melhor na fase de grupos, em que foi segundo, com quatro vitórias e duas derrotas. Seria depois outra 'vítima' de Santarelli, também derrotado por 15-4.



A seleção lusa volta a competir na terça-feira em espada femininos, com Inês Hermínio, Fabiana Bonito e Inês Pereira, e também em sabre masculino, com Nicolás Matias.