Pedro Figueiredo está na fase decisiva do Hainan Open

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Out, 2018, 11:54 / atualizado em 12 Out, 2018, 11:54 | Outras Modalidades

Após ter fechado o primeiro dia de prova com 68 pancadas, Pedro Figueiredo marcou agora 71 "shots" (um abaixo do par do campo), descendo do sexto para o 15.º posto.



No cartão que entregou no final da segunda volta, o golfista português registou três "birdies" (uma pancada abaixo do par) e dois "bogeys" (uma acima).



Fora do "cut", fixado nas 144 pancadas, ficou o português Filipe Lima, que fechou o segundo dia com um agregado de 149 pancadas.



Lima, que esta sexta-feira fez dois "birdies", um "bogey" e um duplo "bogey" (duas acima do par), marcou 73 pancadas, menos três do que as conseguidas na sexta-feira, mas ainda assim insuficiente para continuar em prova.



O torneio é liderado pelo finlandês Kalle Samooja, que segue com um agregado de 131 pancadas, menos três do que o escocês Grant Forrest, segundo classificado.