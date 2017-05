Pedro Sousa falha acesso ao quadro principal de Roland Garros

Lusa 25 Mai, 2017, 17:47 | Outras Modalidades

Pedro Sousa, 155.º do mundo, perdeu com Gabashvili, 146.º, por 4-6, 7-6 (8-6) e 6-2, em duas horas e 12 minutos, falhando a possibilidade de se juntar a João Sousa e Gastão Elias, naquela que seria a primeira vez que estariam três portugueses no quadro masculino em Roland Garros.



No primeiro 'set', Pedro Sousa teve um 'break' de desvantagem para vencer por 6-4, tal como aconteceu no segundo parcial, em que esteve a perder por 2-0, conseguiu duas quebras de serviço consecutivas, mas permitiu o empate a 3-3.



No 'tie-break', Pedro Sousa chegou a disputar de dois pontos para fechar o encontro, mas vacilou, dando o triunfo a Gabashvili, que dominou o terceiro parcial para garantir a presença em Roland Garros.



Tal como em 2012, Pedro Sousa chegou à terceira ronda do 'qualifying' no pó de tijolo de Paris, mas voltou a não conseguir estrear-se num torneio do 'Grand Slam'.