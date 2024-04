Pedrosa e Campos no quadro principal do Challenge de Xiamen de voleibol de praia

Os bicampeões nacionais iniciaram a qualificação da etapa chinesa do circuito mundial, a decorrer até domingo, com um triunfo perante os irmãos espanhóis Javier e Alejandro Huerta Pastor, por 2-1, com os parciais de 21-14, 14-21 e 15-12.



João Pedrosa e Hugo Campos, ainda a amealhar pontos na luta pela qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, validaram a presença no quadro principal com uma segunda vitória diante dos tailandeses Tipjan Pithak e Taovato Poravid, igualmente por 2-1, com 21-18, 17-21 e 16-14.



Após o jogo com Trevor Crabb e Theodore Brunner, referente ao Grupo C do quadro principal, o adversário seguinte dos portugueses sairá do encontro entre Hendrik Mol e Nathias Berntsen (Noruega) e Moritz Pristauz e Robin Seidl (Áustria).



Na última prova que disputaram, o Challenge de Guadalajara, no México, a dupla portuguesa classificou-se no 19.º lugar, tendo somado 300 pontos para o ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).