Petra Kvitova impõe-se a Jelena Ostapenko e vence torneio de Eastbourne

A dois dias do início do torneio de Wimbledon, Kvitova, de 32 anos, assegurou o 29.º título da carreira, o primeiro desde março do ano passado, quando venceu o torneio de Doha.



Ostapenko, 14.ª da classificação mundial, chegou ao encontro da final sem ter cedido nenhum 'set', sofreu várias quebras de serviço e nunca conseguiu colocar em causa a superioridade da adversária.



A dois dias do início do torneio de Wimbledon, que venceu em 2011 e 2014, Petra Kvitova teve no serviço a sua grande arma para o triunfo na relva de Eastbourne, que lhe permitiu desempatar (3-2) o histórico de confrontos com a letã.