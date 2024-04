Philadelphia 76ers disputam play-off da NBA

Os Miami Heat, derrotados num jogo eletrizante, ainda têm hipóteses de chegar aos play-off, já que defrontam na sexta-feira os Chicago Bulls, que eliminaram o Atlanta Hawks (131-116), na luta pela última vaga na Conferência Leste.Embiid (23 pontos), que ainda luta por regressar à sua melhor forma depois de ter estado dois meses afastado devido a uma cirurgia no joelho, foi um dos principais impulsionadores da equipa de Filaélfia, juntamente com Nicolas Batum.A partida no Wells Fargo Center, em Filadélfia, representou o primeiro confronto do play-in da Conferência Leste, com o sétimo e oitavo colocado para ver qual avançava para os play-off e qual jogaria mais uma ronda.