Philippe Chiappe vence GP Portugal de motonáutica, Benavente fechou o pódio

Lusa 23 Abr, 2017

O único piloto português a competir na F1 de motonáutica completou 49 voltas ao circuito a uma do vencedor, alcançando a sua melhor classificação de sempre na competição desde 2009 e o quarto terceiro lugar no pódio.



"Estou muito satisfeito. Foi uma corrida difícil, mas o barco teve um bom comportamento, permitindo que fizesse um excelente terceiro lugar", disse Duarte Benavente no final da corrida.



Segundo Duarte Benavente, "a saída dos lugares da frente permite olhar de forma diferente para a corrida e, naturalmente, que sem problemas mecânicos as coisas correm bem melhor".



"É o resultado de um trabalho conjunto de toda a equipa, que está no caminho certo", destacou.



O piloto da F1 Atlantic Team partiu da quinta posição da grelha, posicionando-se no quatro posto que manteve até três voltas do fim da corrida, atrás do sueco Erik Stark (Team Sweden), altura em que Stark reduziu o andamento com problemas mecânicos, deixando para Benavente a oportunidade de fechar o pódio.



Philippe Chiappe completou as 50 voltas ao circuito algarvio, gastando menos 12,88 segundos do que o finlandês Sami Selio (Mad Croc Baba Racing) e a uma volta de Duarte Benavente.



Chiappe, tricampeão do mundo, quarto da grelha de partida, largou melhor do que Hamed Al Hameli (Victory Team) e Erik Stark (Team Sweden) posicionando-se no segundo lugar, atrás do norte-americano Shaun Torrente (Victory Team), detentor da 'pole position'.



Chiappe, que manteve sempre o segundo lugar na perseguição a Torrente, viria a beneficiar da desistência do norte-americano devido a problemas mecânicos, quando estavam decorridas 10 voltas, assumindo o comando que manteve até ao final da corrida com considerável avanço para o segundo.



Após o Grande Prémio de Portugal, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2017, o Mundial de pilotos é liderado por Philippe Chiappe, com 42 pontos, seguido pelo finlandês Sami Selio (15), sendo o terceiro posto ocupado pelo português Duarte Benavente (12).