Pimenta e Dongmo candidatos a serem Desportistas do Ano

A categoria Atleta Masculino será disputada por Fernando Pimenta, que conquistou 13 medalhas, entre as quais três de ouro em Mundiais de velocidade e maratona, o nadador Diogo Ribeiro, vice-campeão mundial dos 50 metros mariposa, o futebolista Bernardo Silva, campeão inglês, europeu e mundial ao serviço do Manchester City, e os ciclistas Iúri Leitão, campeão mundial de omnium (pista) e João Almeida, que teve como ponto alto o terceiro lugar na Volta a Itália (estrada).



O prémio de Atleta Feminina será atribuído a Auriol Dongmo (atletismo), que, tal como Fernando Pimenta, pode ser distinguida pelo segundo ano seguido, Maria Martins (ciclismo de pista), Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins (ginástica artística) ou Francisca ‘Kika’ Nazareth (futebol).



Auriol Dongmo conquistou a medalha de ouro na prova do lançamento do peso dos Europeus de pista curta, Maria Martins também se sagrou campeã europeia, de scratch, Teresa Portela venceu igualmente um título continental, de K2 200 metros misto, Filipa Martins alcançou o apuramento histórico para os Jogos Olímpicos Paris2024 e Francisca Nazareth integrou a seleção portuguesa que se qualificou pela primeira vez para o Mundial.



O ciclista António Morgado, o skater Diogo Madu Teixeira, o andebolista Diogo Rema, o futebolista João Neves e o triatleta João Nuno Batista são os candidatos na categoria Jovem Promessa, enquanto a de Treinador será discutida entre Alberto Silva (natação), Francisco Neto (futebol), Gabriel Mendes (ciclismo), Hélio Lucas (canoagem) e Paulo Jorge Pereira (andebol).



O prémio para a Equipa tem como finalistas Ana Walgode e Pedro Walgode (patinagem artística), a equipa sénior ‘all around’ de ginástica de trampolins, Ivo Oliveira e Iúri Leitão (ciclismo de pista), os canoístas João Ribeiro e Messias Batista (K2 500 metros) e a seleção feminina de futebol.



Diogo Cancela (natação adaptada), Miguel Vieira (judo adaptado), Norberto Mourão (paracanoagem), Vicente Pereira (natação adaptada) e Carla Silva Oliveira (desporto para pessoas com deficiência/boccia) são os candidatos à distinção na categoria de Desporto Adaptado.



Os cinco finalistas dos designados Óscares do Desporto Português foram escolhidos por um júri composto por presidentes de federações desportivas, presidentes de outras organizações desportivas e outras personalidades, com base numa lista alargada indicada pelos organismos federativos.



Os vencedores dos prémios Desportistas do Ano de 2023 serão decididos através de votação online e conhecidos em 03 de maio, durante a 27.ª Gala do Desporto de Portugal, organizada pela CDP, que se vai realizar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.