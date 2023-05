Pimenta regressa ao K4 500 metros nos Jogos Europeus

Em comunicado, o COP dá conta do aumento para 209 atletas da representação nacional na terceira edição dos Jogos Europeus, a disputar em Cracóvia, na Polónia, entre 21 de junho e 02 de julho, com o apuramento das seleções masculina e feminina de andebol de praia, no último fim de semana, na Nazaré, onde ambas terminaram os respetivos Europeus no quarto lugar.

Além destes 24 apurados, 12 por cada seleção, o COP detalhou os 14 canoístas selecionados para as provas de velocidade, entre os quais se destaca o regresso de Fernando Pimenta, medalha de bronze olímpica em K1 500 metros em Tóquio2020, ao K4, juntamente com Emanuel Silva, com quem conquistou a prata em K2 1.000 em Londres2012.

Fernando Pimenta, que vai ainda competir em K1 500, e Emanuel Silva vão estar acompanhados na embarcação por Kevin Santos, que vai alinhar ainda no K2 200 misto com Francisca Laia, e David Varela, em detrimento de João Ribeiro e Messias Baptista, que estiveram nesta categoria em Tóquio2020 e foram relegados para K2 500.

Entre os `eleitos` para as provas de canoagem de velocidade constam ainda Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Beatriz Fernandes, Inês Penetra, Marco Apura, Bruno Afonso e Hélder Silva.

Está confirmada a presença de atletas lusos em 23 das 30 modalidades, nas competições de andebol de praia, atletismo, badminton, boxe, breaking, BTT, canoagem slalom, canoagem de velocidade, esgrima, futebol de praia, judo, karaté, muaythai, natação artística, padel, pentatlo moderno, râguebi `sevens`, teqball, taekwondo, ténis de mesa, tiro, tiro com arco e tiro com armas de caça.

Em competição, na Polónia, vão estar cerca de 7.000 atletas de 48 comités olímpicos nacionais, numa competição multimodalidade que vai consagrar os campeões europeus de várias modalidades, como atletismo (por equipas), badminton, canoagem slalom e velocidade, ciclismo (BMX freestyle e BTT), esgrima, judo (equipas mistas), natação (saltos para a água), pentatlo moderno e teqball.

Nas anteriores edições, em Minsk2019 e Baku2015, Portugal conquistou três medalhas de ouro em cada uma das edições, num total de 25 medalhas, 15 na capital bielorrussa e 10 na azeri.