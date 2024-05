Pinto da Costa festeja último título como presidente

Depois de, nas últimas três temporadas, ter conseguido o troféu em parceria com a Academia José Moreira, o emblema azul e branco estreia-se a vencer de forma autónoma, algo que o dirigente referiu de forma emocionada, numa altura em que está a dias de deixar o cargo que ocupa há 42 anos.

"É um título especial, numa uma secção que ajudei a criar há quatro anos. Este ano, ficámos sozinhos sem o parceiro anterior. Este grupo é fantástico. Tenho muito carinho por esta secção e uma grande amizade com todos e também porque é o meu último título como presidente que o FC Porto conquista", manifestou, durante as celebrações.

Em término de funções, após a derrota expressiva nas eleições para os órgãos sociais, disputadas no passado sábado, Pinto da Costa reencontrou, no Dragão Arena, o presidente eleito, André Villas-Boas, com os dois a trocarem um abraço, num momento que contrastou com o clima de tensão que se verificou durante a campanha eleitoral.

O presidente, que quase somou 2.600 troféus em 21 modalidades, sendo o dirigente mais titulado e de maior longevidade do mundo, lembrou também a recente conquista da Taça de Portugal de hóquei em patins, secção que o próprio fundou no clube.

"Tive a felicidade de ganhar um título recentemente no hóquei em patins, que fui eu que inicie, e agora somos campeões numa modalidade que o público adere a gosta. Muitos parabéns a todos", destacou.

O dirigente vaticinou também um futuro promissor para o voleibol feminino do FC Porto para lá do seu mandato.

"A nossa secção de voleibol tem um espírito fantástico. De certeza que vai continuar a dar muito títulos e muitas alegrias a todos nós", garantiu.

Os novos órgãos sociais do emblema `azul e branco`, designados no ato eleitoral mais participado de sempre (26.876 associados, mais 73 votos em branco e 37 nulos), têm tomada de posse marcada para 7 de maio.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do `reinado` presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982.