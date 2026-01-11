Mais Modalidades
Ténis
Polónia liderada por Hubert Hurkacz conquista United Cup em ténis
A Polónia, comandada pelo regressado Hubert Hurkacz, conquistou hoje a United Cup em ténis, prova mista de seleções, ao bater na final a Suíça por 2-1, numa competição realizada em Sydney, na Austrália.
O triunfo dos polacos, que tinham sido finalistas vencidos nas duas últimas edições, foi selado com o triunfo nos pares mistos, de Katarzyna Kawa e Jan Zielinski, face a Belinda Bencic e Jakub Paul, por 2-0, com os parciais de 6-4 e 6-3.
Antes, os helvéticos assumiram o comando, face à surpreendente vitória de Belinda Bencic sobre Iga Swiatek, por 6-3, 0-6 e 6-3, mas a Polónia restabeleceu a igualdade, quando Hurkacz, de regresso após uma operação a um joelho que o afastou sete meses dos ‘courts’, bateu Stan Wawrinka, por 6-3, 3-6 e 6-3.
Nas três anteriores edições, tinham arrebatado a prova os Estados Unidos (2023 e 2025) e a Alemanha (2024).
Antes, os helvéticos assumiram o comando, face à surpreendente vitória de Belinda Bencic sobre Iga Swiatek, por 6-3, 0-6 e 6-3, mas a Polónia restabeleceu a igualdade, quando Hurkacz, de regresso após uma operação a um joelho que o afastou sete meses dos ‘courts’, bateu Stan Wawrinka, por 6-3, 3-6 e 6-3.
Nas três anteriores edições, tinham arrebatado a prova os Estados Unidos (2023 e 2025) e a Alemanha (2024).