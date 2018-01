Portimão eleita Cidade Europeia do Desporto em 2019

Lusa 19 Jan, 2018, 16:17 | Outras Modalidades

A decisão foi anunciada hoje, em Bruxelas, pela ACES Europa (Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto), que reconheceu o município algarvio “como exemplo a seguir na promoção do desporto para todos”.



Para a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, a candidatura “que muitos consideraram como improvável é um desígnio mobilizador de toda uma comunidade que colaborou e participou para a distinção”.



A autarca garantiu que Portimão “tudo fará para concretizar os propósitos da candidatura, por acreditar que o desporto pode ser a força motriz da qualidade de vida de uma cidade, nomeadamente através da generalização da sua prática a todas as idades e sexos, independentemente da condição de vida dos cidadãos”.



“Fica a promessa de que em Portimão vamos ter mais desporto para todos”, assegurou.



Na opinião de Isilda Gomes, esta eleição da ACES Europa é uma oportunidade para que o município algarvio “continue a sua aposta na melhoria das condições para a prática desportiva, não só para os atletas como também para a população em geral”, sublinhando que estão previstas “intervenções chave em equipamentos desportivos”, nomeadamente a construção de uma pista de atletismo e a conclusão do pavilhão na zona da Boavista.



Portimão, no distrito de Faro, disputou juntamente com o município de Cascais, no distrito de Lisboa, o título de Cidade Europeia do Desporto em 2019, que será entregue durante a gala do ACES Europa, no Parlamento Europeu, marcada para o mês de novembro.



Portimão vai suceder a Braga, munícipio distinguido com o título em 2018.