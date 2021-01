Portugal alcança vitória folgada frente a Marrocos no Mundial

Na segunda parte, Portugal entrou a todo o gás e facilmente se destacou com uma vantagem robusta para vencer o seu segundo jogo neste Mundial no Egipto.







A seleção nacional passa à fase seguinte com esta segunda vitória no grupo F do Mundial.





Com este triunfo, Portugal lidera o grupo com quatro pontos, mais dois do que a Argélia, que ainda hoje defronta a Islândia, seleção que ainda não pontuou, a exemplo da equipa marroquina.



Na segunda-feira, Portugal defronta a seleção argelina, na terceira e última jornada desta fase preliminar.