Portugal bate Polónia no arranque da final da Liga Europeia de futebol de praia

Ziober abriu o marcador para os polacos, que estiveram em bom plano no primeiro período, com Léo Martins a fazer o 1-1, seguido de nova vantagem polaca por Friszkemut, com Rui Coimbra a empatar o primeiro período.



A superioridade da formação lusa tornou-se mais evidente com o decorrer do jogo, com Bê Martins a apontar dois golos, com tentos ainda para Bruno Torres e Jordan Santos, sendo que Gac e Kubiak reduziram, já no último tempo, para a Polónia.



"Foi um jogo muito difícil, como prevíamos. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte fisicamente. Em termos técnicos, a Polónia também tem bons jogadores, que executam bem. Foi uma vitória suada, mas muito saborosa", resumiu o selecionador, Mário Narciso, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.



Na sexta-feira, pelas 15:00 (hora de lisboa), Portugal defronta a Suíça, antes do jogo de sábado com a Espanha, que poderá determinar o vencedor do grupo A e consequente apuramento para a final, a disputar no domingo, na qual estará também o primeiro classificado do grupo B.



Portugal procura chegar a uma inédita sexta vitória na competição.