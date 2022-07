Portugal campeão do Mundo em equitação de trabalho

Mafalda Mendes, montando Isco, Gilberto Filipe, com Zinque das Lezírias, Luís Pais, com Horizonte, e Tiago Alves, com Eoxido, levaram a formação lusa ao título.



No sábado, na competição individual, que contou com um recorde de 19 nações em prova, Gilberto Filipe tinha sido ouro e Mafalda Galiza prata.