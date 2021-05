Portugal com quatro atletas na segunda jornada dos Europeus de natação adaptada

Quatro portugueses, entre os quais Renata Pinto, que no domingo conquistou uma medalha de bronze, competem esta segunda-feira, no segundo dia dos Europeus da natação adaptada, no Funchal, última oportunidade de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020.