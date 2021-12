Portugal com Turquia, Eslováquia e Dinamarca na Golden League de voleibol de 2022

“É um grupo forte, com destaque para a Turquia, vencedora da última edição, e será sem dúvida um bom desafio”, considerou o novo selecionador nacional João José, que trocou de funções com Hugo Silva, agora no comando da seleção feminina.



A Golden League é uma competição disputada por algumas das principais seleções europeias e dá acesso à denominada Liga das Nações de Voleibol (Volleyball Nations League), antiga Liga Mundial.



Portugal disputou pela primeira vez a VNL em 2019, após ter conseguido vencer a final da Volleyball Challenger Cup 2018, em Matosinhos. Tal como em 2020 e 2021, a seleção vai disputar a Golden League europeia, tentando repetir o feito de 2018 em que atingiu a ‘final four’ da prova.



“Claro que ao olharmos para o grupo [A], este pode parecer intimidante, mas é tudo uma questão de perspetiva, pois as outras seleções também nos respeitam e estarão certamente a preparar-se para uma ‘poule’ difícil”, disse João José aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.



João José referiu que a seleção mais importante do grupo é a portuguesa e aí é que irá estar “o foco e a energia” e quanto às outras, independentemente do seu valor, são “adversários a respeitar e ultrapassar”, para “crescer e atingir os objetivos”.



O sorteio de hoje ditou ainda a composição do Grupo B, com Ucrânia, Espanha, Bielorrússia e Croácia, enquanto o C junta Bélgica, República Checa, Estónia e Letónia.



Os vencedores de cada grupo e o organizador apuram-se para a ‘final four’, que em 2022 será disputada na Croácia (18 e 19 de junho). Se o organizador for o primeiro classificado no seu grupo, apura-se o segundo desse mesmo grupo.



O primeiro classificado desta ‘final four’ europeia – juntamente com o vencedor de 2021 – irá disputar a Challenger Cup, onde irá encontrar os vencedores das competições continentais disputadas sob a égide da NORCECA (América do Norte e Centro), AVC (Ásia) e o vencedor do ‘play-off’ entre o vencedor da CSV (América do Sul) e da CAVB (África), bem como o organizador desta fase (Portugal), num total de seis seleções.



O vencedor da Challenger Cup 2022 apura-se para a Liga das Nações de Voleibol de 2023.