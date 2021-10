Portugal é Campeão Mundial de Futsal pela primeira vez

A Argentina entrou decidida a ameaçar a baliza portuguesa. Portugal viu a Argentina a criar a primeira oportunidade com um remate que Bebé desviou para o poste aos oito minutos.





A resposta foi crescendo, e quando a seleção albiceleste ficou reduzida a quatro jogadores - Cristian Borruto foi expulso por agredir Ricardinho) -, Portugal atirou ao poste. Aos quinze, surgiu o golo por Pany, um verdadeiro “matador” pois já conta com 7 golos neste Mundial. O intervalo chegou com a seleção de Jorge Braz a mostrar-se superior aos atuais campeões mundiais e a vencer pela margem mínima de 1-0.





No regresso, a equipa sul-americana mostrou-se mais pressionante, mas foi Erick a livrar-se de um adversário e a “picar” a bola por cima do guarda-redes, com o esférico a bater na barra da baliza. Logo depois, a Argentina ia marcando, mas abola bateu no poste. A meio desta segunda metade, Pany voltou a marcar, fez o 2-0, mas a Argentina reduziu de imediato e fez o 2-1.





Os nervos foram crescendo de parte a parte, com a Argentina mais pressionante, mas do outro lado estava Bebé e alguma sorte à mistura. Até que soou o apito final, e o sonho tornou-se realidade com a conquista de Portugal do troféu mundial em Futsal.







Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina.









Brasil em terceiro





A formação 'canarinha' esteve em devantagem por duas vezes, mas acabou por vencer o Cazaquistão, por 4-2, no jogo de atribuição do tercerio e quarto classificado.