Portugal esmaga Polónia na estreia do Rugby Europe Trophy

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 18:10 / atualizado em 16 Fev, 2019, 19:05 | Outras Modalidades

A equipa lusa, que obteve a sua maior vitória de sempre, foi em toda a partida superior ao conjunto polaco, que nunca mostrou argumentos para contrariar a qualidade dos ‘lobos’, autores de oito ensaios na partida.



Salvador Vassalo, que marcou dois ensaios, e Jorge Abecassis, com cinco penalidades e cinco conversões, foram as figuras do encontro, ao apontarem, respetivamente, 10 e 25 pontos no jogo realizado em Setúbal, cidade onde Portugal venceu sempre, em três jogos.



Mais consistente em todos os capítulos do jogo frente a uma frágil seleção polaca, Portugal entrou muito forte e conseguiu colocar-se em vantagem no marcador, aos oito minutos, através de uma penalidade convertida por Jorge Abecassis, que pôs o placar em 3-0.



O jogador do CDUL, que no primeiro tempo apenas falhou uma das seis penalidades que cobrou, continuou a mostrar acerto na finalização, sendo o responsável por todos os 12 pontos que os ‘lobos’ dispunham de vantagem à passagem do 27.º minuto.



Quando o resultado já era de 12-0, Portugal conseguiu, aos 28 minutos, o primeiro de dois ensaios alcançados no primeiro tempo. Jean de Sousa e João Belo foram os homens que protagonizaram os ensaios, que foram decisivos para a confortável vantagem com que se atingiu o intervalo: 27-0.



Na segunda parte, o domínio acentuou-se ainda mais para os comandados de Martim Aguiar. Salvador Vassalo (duas vezes), Manuel Marta, Rodrigo Marta, Duarte Diniz e António Cortes inscreveram o seu nome na lista de marcadores de ensaios, enquanto Jorge Abecassis, que antes do intervalo já tinha marcado cinco penalidades e uma conversão, fez mais quatro conversões no segundo tempo.



A frágil seleção polaca apenas por uma vez conseguiu celebrar em Setúbal: Michal Jurczynski, aos 68 minutos, apontou o ensaio que valeu ao conjunto de Leste os únicos pontos da partida.



O Rugby Europe Trophy é o segundo escalão da modalidade a nível europeu e decorre até 08 de junho. O vencedor desta competição disputará um ‘play-off’ de acesso ao Rugby Europe Championship com o último classificado desse escalão.



Depois da Polónia, Portugal tem como adversários nesta edição a Holanda (09 de março, fora), Suíça (16 de março, fora), República Checa (23 de março, em casa) e Lituânia (06 de abril, fora).