Portugal `esmaga` Suíça e apura-se para `meias` do Euro sub-17 de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 ‘cilindrou’ esta quinta-feira a congénere suíça, por 14-0, qualificando-se para as meias-finais do Campeonato da Europa do escalão, nas quais deve defrontar a Espanha.