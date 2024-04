Portugal fecha com um quarto lugar Europeus de natação paralímpica no Funchal

Portugal fechou com um quarto lugar, conseguido por Marco Meneses nos 400 metros estilos S11, a participação nos Europeus Open de natação paralímpica, que hoje terminam no Funchal, competição na qual os lusos conseguiram três medalhas.

Marco Meneses, que na sexta-feira conquistou a medalha de prata nos 100 metros costas S11 (deficiência visual), terminou hoje a final dos 400 metros estilos em 4.38,25 minutos, fazendo cair o recorde nacional que lhe pertencia (4.43,74), a 37 centésimos do ucraniano Danilo Chufarov (4.37,88), que foi medalha de bronze.



O vencedor da prova foi o neerlandês Rogier Dorsman, que cronometrou 4.26,57, que sai do Funchal com seis medalhas de ouro e uma de bronze, tendo o checo David Kratochvil conseguido a prata (4.33,78).



Na final dos 100 metros costas S10, ganha pelo neerlandês Olivier van de Voort, com o tempo de 58,24, os portugueses João Fidalgo e Tomás Cordeiro foram sexto e sétimo classificados, com os tempos de 1.03,88, e 1.04,96, respetivamente.



Portugal, que esteve representado por sete nadadores, termina a competição com 13 recordes nacionais e um total de três medalhas de prata, conquistadas por Diogo Cancela (200 estilos SM8, e 100 mariposa) e Marco Meneses (100 costas S11).



Os dois nadadores, que têm praticamente assegurada a presença nos Jogos Paralímpicos Paris2024, já tinham conquistado medalhas em duas edições de Mundiais.