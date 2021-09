Portugal goleia facilmente as Ilhas Salomão por 7-0

Depois de ter goleado a Tailândia na estreia por 4-1, a equipa de Jorge Braz defrontou as Ilhas Salomão com o objetivo de se apurar para os oitavos de final deste Mundial.





Num jogo que se esperava tranquilo para Portugal, a concretização foi escassa no primeiro tempo, com a seleção portuguesa a marcar apenas três golos, por Cecílio, Ricardinho e um golaço de André Coelho.



Na segunda parte, Portugal regressou mais decidido. André Coelho “bisou” no 4-0 e um autogolo ajudou no 5-0. Erick foi o autor da meia dúzia (6-0). O sétimo pertenceu a Pany, já com pouco tempo para se jogar. Com esta vitória, Portugal está praticamente nos oitavos de final.



Dia 19 Portugal defronta a seleção de Marrocos.





Ricardinho conta já com 21 golos em mundiais.