Portugal Masters: Tomás Bessa é o primeiro português a entrar em ação

Lusa 22 Set, 2017, 10:42 | Outras Modalidades

Tomás Bessa, que segue no lugar 144, com 76 pancadas (cinco acima), parte às 08:00 do 'tee' do um, dez minutos depois de o sul-africano George Coetze, um dos líderes da prova, com 64 pancadas.



O outro comandante do mais importante torneio de golfe que se realiza em Portugal, o holandês Joost Luite, inicia a volta às 13:30, tendo a seu lado o português Ricardo Melo Gouveia, que terminou a primeira volta no lugar 41, com 69 'shots'.



Filipe Lima, que segue empatado com Melo Gouveia, inicia a segunda volta às 12:50, ao lado do francês Matthieu Pavon e do norte-irlandês Chris Selfridge.



O último português a entrar em ação será Tiago Rodrigues, que sai para o campo às 14:30, antecedido por Tomás Santos Silva (14:20) e Miguel Gaspar (13:50).



A 11.ª edição do Portugal Masters, que distribui prémios no valor de dois milhões de euros, está a ser disputada por 144 jogadores, entre os quais um número recorde de 13 portugueses.