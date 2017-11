Portugal nas meias-finais da Taça Intercontinental de futebol de praia

Lusa 02 Nov, 2017, 16:04 | Outras Modalidades

Nos penáltis, Madjer, Pedro Silva e Jordan marcaram para a formação as `quinas`, enquanto o guarda-redes luso Elinton Andrade parou o remate de Elshahat, autor da segunda tentativa dos egípcios.

Portugal chegou ao final do primeiro período com quatro golos de vantagem, a vencer por 5-1, com `bis` de Madjer e Jordan e um golo de Bê Martins, mas, no segundo período, permitiu que o adversário recuperasse.

O Egito começou por reduzir para 5-3 e, no período final, marcou mais três golos, com Portugal a estar, de forma inesperada, em desvantagem, mas a conseguir restabelecer a igualdade, com o `hat-trick` de Jordan.

Nos anteriores jogos, a equipa treinada por Mário Narciso tinha vencidos os Emirados Árabes Unidos (6-4) e perdido com o Brasil (4-1).

A seleção portuguesa tem como melhor resultado em seis edições da Taça Intercontinental um terceiro lugar, alcançado em 2014.

A Rússia venceu três edições (2011, 2012 e 2015) o Brasil duas (2014 e 2016) e o Irão uma (2013).