Portugal no "top europeu" de Andebol em Cadeira de Rodas

RTP Comentários 03 Dez, 2018, 18:09 | Outras Modalidades

Portugal venceu o 3º Torneio Europeu de Andebol em Cadeira de Rodas, que decorreu em Leiria, a 1 e 2 de dezembro.



A Selecção Nacional de Cadeira de Rodas impôs-se na final, frente à Croácia, uma estreante nesta competição.





A equipa portuguesa entrou muito bem no jogo chegando à vantagem de 8-1. No descanso o resultado (10-2) evidenciava a superioridade nacional. O conjunto luso comandado por Danilo Ferreira terminou o jogo da final com uma diferença substancial vencendo por 20-7. Com 7 golos, Iderlindo Gomes foi o melhor marcador de Portugal.



Na hora de comemorar, Danilo Ferreira aproveitou a oportunidade para "agradecer a todos os clubes que estiveram e estão ligados ao Andebol em Cadeira de Rodas, atletas, dirigentes, técnicos de saúde, árbitros, associações e parceiros".





A lista de agradecimentos prosseguiu: "Quero agradecer ao Professor Escada, que é o impulsionador do projecto Andebol4All desde o início. Agradecer também à FAP, pelo apoio que sempre nos deu e pela forma com que sempre acarinhou esta modalidade e, como não podia deixar de ser, agradecer à minha família, que sempre me acompanhou e nunca deixou de me apoiar em tudo", lembrou o seleccionador nacional.





"Desportivamente, este título é o coroar do trabalho que tem sido feito desde o início do projecto em 2009. Nós perseguíamos este título desde a primeira edição, na qual fomos finalistas derrotas, assim como na segunda edição, mas sinceramente valeu a pena conseguirmos finalmente vencer em nossa casa, com o nosso público, que foram fantásticos. Quero agradecer também aos meus atletas, que foram exemplares a todos os níveis, dentro e fora do campo. É para mim um privilégio e um orgulho poder ser o líder desta Selecção. Espero que este resultado sirva de impulso a nível nacional para o Andebol em Cadeira de Rodas", sublinhou o mesmo responsável.





Marcelo felicita seleção portuguesa



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a selecção portuguesa de andebol em cadeira de rodas pela conquista do título europeu, em Leiria. "Numa feliz coincidência, na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a selecção nacional de andebol em cadeira de rodas sagra-se campeã europeia da modalidade em Leiria. O Presidente da República saúda este exemplo de integração pelo desporto e felicita jogadores, técnicos e dirigentes, pelo desempenho", lê-se numa mensagem divulgada no sítio oficial da Presidência na Internet.



Prémios



A cerimónia de entrega de prémios realizou-se logo após a final. Primeiro foram entregues os prémios individuais e o prémio de Melhor Guarda Redes foi para a holandesa Joyce Van Haaster, que recebeu o troféu das mãos de Ines Capek (EHF) e Nuno Soares, presidente da Associação de Andebol de Leiria.



O prémio de MVP foi para o português Ricardo Queirós e quem entregou o troféu foi o delegado da EHF Marc de Sousa e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.



O croata Ademir Demirovic foi o Melhor Marcador da prova, com 26 golos. Christian Kaschutz, delegado da EHF e Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal entregaram o troféu.



Seguiu-se a entrega dos prémios às equipas. A Hungria, 4º classificada, recebeu medalhas de participação, entregues por Ines Capek e José Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal.



Ao 3º classificado, a Holanda, a Medalha de Bronze foi entregue por Marc de Sousa e Nuno Soares.



Ao finalista vencido, a Croácia, a Medalha de Prata foi entregue por Christian Kaschutz e Gonçalo Lopes.



A Selecção Nacional de Cadeira de Rodas de Portugal recebeu a Medalha de Ouro e, ainda, o troféu de vencedor das mãos de Pedro Sequeira (EHF) e Miguel Laranjeiro.



Classificação Geral - Fase Preliminar



1º - Portugal, 6 pontos

2º - Croácia, 4 pontos

3º - Holanda, 2 pontos

4º - Hungria, 0 pontos



Classificação Final

1º - PORTUGAL

2º - Croácia

3º - Holanda

4º - Hungria