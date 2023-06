Portugal nos Jogos Europeus para pelo menos manter nível - presidente Comité Olímpico

Durante a apresentação da Missão portuguesa aos Jogos Europeus de 2023, na Polónia, José Manuel Constantino disse que "oxalá venha a acontecer" Portugal melhorar as 15 medalhas conquistadas em Minsk, em 2019, numa edição em que vai apresentar 210 atletas em 23 modalidades.

"Vamos ter de aguardar, mas a nossa expectativa é ter uma participação meritória e poder fazer um balanço positivo [no final]", disse.

A maior missão de sempre organizada pelo COP e os resultados alcançados há quatro anos trazem para Constantino também uma responsabilidade maior, porque a expectativa com que se olha para a missão é de haver mais medalhas.

"Se na anterior conquistaram 15 medalhas, nesta, para ser uma representação do ponto de vista desportivo superior, têm de alcançar mais de 15. As coisas não são assim tão lineares, mas, naturalmente, a Missão vai para estes Jogos com a expectativa de manter o nível desportivo das participações anteriores e desejavelmente melhorá-lo. Essa é, digamos, a expectativa com que partimos e creio que esse é também o espírito dos atletas, dos treinadores e das federações desportivas", assumiu.

A terceira edição dos Jogos Europeus vai realizar-se em Cracóvia e na região de Malopolska, na Polónia, de 21 de junho a 02 de julho.