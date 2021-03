Portugal otimista para atacar Mundial de râguebi

O técnico francês destacou a presença de vários jogadores oriundos dos campeonatos franceses, em estreia na convocatória dos "lobos", em vésperas do início do Europe Championship frente à seleção campeã em título.

“Temos um grupo entre 40 e 45 jogadores que podem jogar nesta equipa e ainda alguns jovens que não tiveram a primeira internacionalização, mas estão a treinar connosco e em condições de jogar. É muito interessante, temos muitas opções para escolher”, comentou Lagisquet, em declarações à agência Lusa.



Entre os 30 jogadores que prepararam, esta semana, o arranque do torneio que serve também de qualificação para o Mundial, destaca-se o regresso do médio de formação lusodescendente Samuel Marques, do Section Paloiose (Top 14), quase oito anos após a sua quinta e última internacionalização, em março de 2013.Lagisquet não deixou passar em claro a presença deste importante reforço, mas destacou também as estreias do pilar Thibault Nardi (Blagnac) e do terceira linha Luigi Dias (Dax), em compensação pelas ausências do castigado Thibault Freitas e dos lesionados David Wallis e Manuel Cardoso Pinto.A presença de jogadores dos campeonatos profissionais franceses no grupo, de resto, assume este ano uma importância ainda maior pela interrupção das competições nacionais em Portugal, devido à pandemia de covid-19, que já afetou a prestação da seleção na derrota frente à Espanha, em fevereiro, no último jogo do torneio de 2020.





Confiança à partida







Para compensar a falta de competição, Portugal fez dois jogos de treino frente ao Direito e ao Técnico.”, assumiu o técnico.Nesse sentido, Patrice Lagisquet admitiu mesmo que “é bom” começar a qualificação para o Mundial já com a receção à Geórgia, vencedora do 'Championship' em nove dos últimos 10 anos, “para subir o nosso nível” antes das partidas com a Roménia (13 de março) e a Espanha (27 de março).O Europe Chammpionship deste ano terá, também, um calendário adaptado devido à pandemia de covid-19, pelo que após os três jogos em casa, este mês, Portugal terá duas deslocações, à Bélgica ou aos Países Baixos e também à Rússia no mês de julho.





Os dois primeiros classificados apuram-se diretamente para a competição, enquanto o terceiro irá disputar um torneio de repescagem mundial com seleções de outros continentes.Portugal registou a sua única participação num campeonato do mundo de râguebi em 2007, também disputado em França.